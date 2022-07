Börse in Frankfurt Hoffnung auf Bodenbildung im Dax - Die Sorgen bleiben gleich

Der Start in die erste Woche des zweiten Börsenhalbjahrs dürfte weiter von Inflations- und Rezessionssorgen geprägt sein. Nachdem der Dax eine üble erste Jahreshälfte und den schwächsten Juni-Monat in seiner 34-jährigen Geschichte erlebte, sollte es am Montag allerdings erst einmal ruhiger zugehen.