Feuerwehreinsatz in Lenningen Backofen in Unterkunft für Geflüchtete fängt Feuer

In einer Unterkunft für Geflüchtete in Lenningen (Kreis Esslingen) ist in der Nacht zum Freitag ein Backofen in Brand geraten. Das Essen im Ofen hatte offenbar Flammen geschlagen. Verletzt wurde niemand.