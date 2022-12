Kriminalität Dresdner Juwelendiebstahl: Taucher suchen weiter

Der Einbruch in Dresdens Grünes Gewölbe - ein spektakulärer Juwelendiebstahl. Überraschend ist ein Großteil der Beute sichergestellt worden. Nun suchen Taucher in Berlin in einem Kanal nach Beweismitteln.