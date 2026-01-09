Behandlung in Baden-Württemberg: Brandopfer von Crans-Montana wird von Stuttgart zurück in die Schweiz geflogen

1 Ein Flieger der Schweizerischen Rettungsflugwacht landete am Freitag am Stuttgarter Flughafen. Foto: SDMG

Am Freitag landet ein Flugzeug der Schweizerischen Rettungsflugwacht am Stuttgarter Flughafen. Es soll eines der Brandopfer von Crans-Montana zurück in die Heimat bringen.











Nach dem Unglück von Crans-Montana wurden drei Brandopfer zur Behandlung nach Baden-Württemberg gebracht. Für einen der Patienten geht es jetzt wieder zurück in die Schweiz: Wie eine Sprecherin der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) bestätigte, sei am Freitag ein Flugzeug der Rega am Stuttgarter Flughafen gelandet. Dieses werde am Abend eines der Brandopfer in die Schweiz zurückfliegen. Weitere Angaben machte sie nicht.

Nach dem Unglück in Crans-Montana wurden Brandopfer zur Behandlung in spezialisierten Kliniken ins Ausland geflogen. In Baden-Württemberg wurden drei Schwerverletzte nach der Brandkatastrophe behandelt: Ein Patient im Stuttgarter Marienhospital, zwei weitere in der BG-Klinik in Tübingen. Beide Krankenhäuser machten aus Datenschutzgründen keine weiteren Angaben zum Gesundheitszustand der Patienten.