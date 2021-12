1 Das Kruzifix von Sem Schlör ist das bedeutendste Kunstwerk im Museum für Begräbniskultur in Neuhausen. Foto: Horst Rudel

In der Alten Aussegnungshalle auf dem Neuhausener Friedhof hängt ein Kruzifix des Renaissance-Bildhauers Sem Schlör. Auch Grabplatten sind im Gebäude zu sehen.















Link kopiert

Neuhausen - Ein kunsthistorischer Schatz ist auf dem Friedhof in Neuhausen zu finden. In der Alten Aussegnungshalle hängt ein Kruzifix des Renaissance-Bildhauers Sem Schlör. Seit 1996 beherbergt das Gebäude ein Museum für Begräbniskultur. Das steinerne Kreuz mit der Christusfigur aus dem Jahr 1563 hing einst in der evangelischen Stuttgarter Schlosskirche. Anfang des 19. Jahrhunderts zog in die Räume die Hofapotheke ein – zumindest vorübergehend bis 1865. Dann kam Sem Schlörs Kirchenkunstwerk auf die Filder.