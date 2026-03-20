Bedürfnis in Esslingen?: Auf der Esslinger Burg gibt’s eine weitere „Toilette für alle“

1 Die Menschenschlange vor der „Toilette für alle“ auf der Esslinger Burg war nur fürs Foto notwendig. Foto: Roberto Bulgrin

Auf der Esslinger Burg war es lange Zeit schwierig, seine Notdurft zu verrichten. Jetzt ging dort eine „Toilette für alle“ offiziell in Betrieb – die sechste in der Stadt.











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Wer ein Restaurant neu eröffnet, serviert zu diesem Anlass im besten Fall kulinarische Köstlichkeiten. Macht eine Boutique auf, organisiert man vielleicht eine Modenschau. Und bei der Einweihung eines Sportplatzes laufen meist zwei Fußballteams auf. Was aber veranstaltet jemand zur (Wieder-)Eröffnung einer öffentlichen Toilette?

Die Stadt Esslingen hat zumindest personell das große Besteck aufgefahren, um die „Toilette für alle“ auf der Burg feierlich ihrer Bestimmung zu übergeben. Diese hat – wie einst die alte aus der 1950er-Jahren – ihren Platz unter dem Kanonenbuckel, was zwar nicht von übergeordneter Bedeutung ist, aber doch eine amüsante Randnotiz darstellt.

Breites Bündnis sorgte für die Umsetzung

Insgesamt 19 Leute sind zur Einweihung der WC-Anlage in den Burghof gekommen: von verschiedenen Dezernaten, Ämtern und Eigenbetrieben der Stadt, von der kommunalen Inklusionsplanung, vom Stadtseniorenrat, vom Inklusionsbeirat, von der AG Barrierefreiheit sowie vom Verein Rückenwind und vom Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung (LVKM-BW).

Selbstredend ist ein solche „Toilette für alle“ ein ernsthaftes Unterfangen und hat obendrein ihre Berechtigung, wie zunächst Esslingens Baubürgermeister Hans-Georg Sigel unterstrich: „Auch wenn die ‚Toilette für alle’ hier auf der Burg schon seit mehreren Monaten zur Verfügung steht, habe ich mich auf den Termin der offiziellen Inbetriebnahme gefreut.“

Pagel-Steidl: Mit vollen Hosen kann man nicht teilhaben

Die fast fünf Jahre andauernde Zeit der langen Wege und der Engpässe hier oben sei damit endgültig vorbei, ergänzte er. „Es war zwar einerseits schwierig die bestehenden Räumlichkeiten für den Umbau zu nutzen, doch andererseits war es sinnvoll, den zentral gelegenen Standort im Hof unseres Wahrzeichens zu reaktivieren“, ergänzte Sigel, der sich zudem freute, „dass wir mit 300 000 Euro für die gesamte Anlage unterhalb der kalkulierten Kostengrenze lagen“.

Der Baubürgermeister bedankte sich nicht nur deshalb beim Land für die Förderung sowie bei allen Beteiligten für die „umfassende Zusammenarbeit und das gute Miteinander“. Einer dieser Beteiligten war der LVKM-BW, dessen Geschäftsführerin Jutta Pagel-Steidl den Mehrwert einer „Toilette für alle“ nachdrücklich schilderte: „Da man mit vollen Hosen nicht teilhaben kann, ist so etwas keineswegs ein Luxus.“

Viele behinderte Menschen kämpfen mit Inkontinenzproblemen

Gerade behinderte Menschen hätten oft mit Inkontinenzproblemen und ihren Folgen zu kämpfen, fügte sie hinzu. „Ohne eine wie hier vorhandene höhenverstellbare Pflegeliege mit Deckenlift findet der Windelwechsel entweder auf dem Toilettenboden, hinter einem Busch oder im Kofferraum eines Autos statt.“ Ursula Hofmann, Grünen-Stadträtin, Rückenwind-Vorsitzende und mithin die Antreiberin der Toilette-für-alle-Initiative in Esslingen, nickte bestätigend.

Birgit Huber, die Vorsitzende des Esslinger Inklusionsbeirats, ist auf den Rollstuhl angewiesen. Sie demonstriert wie eine „Toilette für alle“ funktioniert. Foto: Roberto Bulgrin

Pagel-Steidl zeigte sich jedenfalls sehr zufrieden mit dem 116. Standort einer „Toilette für alle“ in Baden-Württemberg – und der sechsten in Esslingen. Ein ausdrückliches Lob hatte sie obendrein für die hiesige Architektin Ilona Hocher-Brendel parat, die als öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für „Barrierefreies Planen und Bauen“ der IHK Region Stuttgart genau wisse, was in so einem stillen Örtchen gebraucht werde.

Der „Trocken-Test“ der Einrichtung fällt positiv aus

Dazu gehören, neben der Liege und dem Lifter, ausreichend Platz für einen Rollstuhl und möglicherweise ein Begleitperson, ein behindertengerechtes Klo, ein unterfahrbares Waschbecken sowie ein luftdicht verschließbarer Windeleimer. Auf der Burg ist all das da, wie ein Blick ins Innere des WC zeigt.

Und was veranstaltet nun jemand zur (Wieder-)Eröffnung einer öffentlichen Toilette? Nein, kein Probesitzen, aber eine konkrete Demonstration der vorhandenen Einrichtungsgegenstände, um den Besucherinnen und Besuchern zu zeigen, wie dort was gemacht wird. Rollstuhlfahrerin Birgit Huber, zugleich Vorsitzende des Esslinger Inklusionsbeirats, betätigt sich als profunde „Trocken-Testerin“. Ihr nach oben gestreckter, rechter Daumen zeigt zum guten Schluss, dass ihr Fazit positiv ausfällt.

Die nächste „Toilette für alle“ ist bereits im Werden

Bestand

Mit der neuen WC-Anlage auf der Burg gibt es in Esslingen jetzt ein halbes Dutzend „Toiletten für alle“. Diese befinden sich am Bahnhofsvorplatz, im Forum an der Schelztorstraße, im Ladencafé Lore in der Blumenstraße, im Agneshof sowie in der Kreissparkasse in der Bahnhofstraße.

Projekt

Im Maillepark soll die Nummer sieben entstehen und das öffentliche Klo beim Café Uferlos ersetzen. Geplant sind drei Räume: eine barrierefreie „Toilette für alle“, ein Unisex-WC sowie eine weitere mit Toilettensitz und Urinal. Die Baugenehmigung ist erteilt. Los gelegt wird aber erst, wenn klar ist, ob der klamme Etat der Stadt die kalkulierten Kosten von 450 000 Euro hergibt. Optik

Die Innenverkleidung der Containermodule besteht aus Edelstahl und ist besonders widerstandsfähig. Die Außenfassade wurde in Abstimmung mit dem Denkmalschutz und dem Stadtplanungsamt gestaltet und von der Farbgebung her an die des nahen Cafés angepasst. Die Nutzung der Anlage wird kostenfrei sein. Der Zugang ist rund um die Uhr möglich. Sollte es Probleme mit Vandalismus geben, werden nächtliche Schließzeiten geprüft.