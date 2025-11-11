Bedrohung in Esslingen: Psychisch auffälliger Mann behindert Verkehr und zückt Messer

1 Die Polizisten aus einem zufällig vor Ort befindlichen Streifenwagen nahmen den psychisch auffälligen 24-Jährigen fest. Foto: Jens Büttner/dpa

Der 24-Jährige stellte sich beim Esslinger Bahnhof auf die Fahrbahn und hinderte eine Autofahrerin am Weiterfahren. Die Polizei brachte ihn in eine Fachklinik.











Wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Montagnachmittag gegen einen psychisch auffälligen 24-Jährigen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge stand der Mann kurz vor 15.30 Uhr beim Bahnhof Esslingen auf der Fahrbahn. Eine Autofahrerin musste deshalb anhalten. Nach einiger Wartezeit hupte sie.

Mit gezücktem Messer dem Auto gefolgt

Nachdem sich der 24-Jährige zur Seite gedreht hatte und die Frau langsam vorbeifuhr, soll er gegen den Radlauf des Pkw getreten haben. Ob dabei ein Schaden entstand, steht noch nicht fest. Anschließend soll er ein Messer aus der Hosentasche geholt und dem weiterfahrenden Auto gefolgt sein. Eine zufällig vor Ort befindliche Streifenwagenbesatzung der Polizei brachte den Mann zu Boden, legte ihm Handschließen an und beschlagnahmte das Messer. Der 24-Jährige wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht.