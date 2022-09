1 Katze Mimi sitzt vor ihrer Katzenklappe. Ist die bald wieder geschlossen? Foto: dpa/Marijan Murat

Die Naturschutzbehörden feiern den Erfolg einer harten Maßnahme: Acht junge Haubenlerchen sind in Walldorf unbehelligt flügge geworden. Doch für Katzen gibt es weitere harte Sommer.















Was war das für eine Befreiung am 15. August. Ali Coskun (59) öffnete die Tür, und schon spritzte Wicky hinaus, raste über den Weg, beschnupperte Blumenrabatten und Sträucher. Erst am Abend kehrte der zwölfjährige Kater zurück. „Als ich die Tür hinter ihm zumachen wollte, ist er sofort wieder ab“, sagt Coskun. „Der hat geglaubt, ich sperre ihn wieder ein.“