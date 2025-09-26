Beben beim Weltmarktführer: Bosch steht vor der größten Zerreißprobe der Firmengeschichte

Bosch steht vor der größten Zerreißprobe der Firmengeschichte

1 Die Belegschaft sorgt sich so stark wie noch nie: Gehen bei Bosch irgendwann die Lichter aus? Foto: imago/Arnulf Hettrich

Dieser Schock sitzt tief. Können bei Bosch Geschäftsführung und Belegschaft nach Bekanntwerden des XXL-Stellenabbaus überhaupt wieder zusammenfinden? Wie geht es jetzt weiter?











Link kopiert

Es ist der Begriff, den an jenem besonderen Tag jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter mindestens einmal verwendet hat, meistens aber häufiger: Stolz. Es geht um den Stolz auf den Job, Stolz auf das Unternehmen, Stolz auf dessen Image. Daraus spricht auch immer die große Identifikation mit dem Arbeitgeber, dem größten Autozulieferer der Welt.