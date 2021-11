1 Die Gemeinde Köngen möchte den Einzelhandel in der Ortsmitte mit einem Bebauungsplan stärken. Foto: Ines Rudel

Mit einem Bebauungsplan hält die Gemeinde Wettbüros und andere Vergnügungsstätten aus der Fußgängerzone fern. Auch die Aufenthaltsqualität soll verbessert werden.















Link kopiert

Köngen - Der Einzelhandel in der Köngener Ortsmitte hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Mit dem integrativen CAP-Markt ist am Stöffler-Platz auch wieder ein Nahversorger eingezogen, der viel Kundschaft anzieht. Damit die gute Einkaufssituation in der Hirschstraße erhalten bleibt, stellt die Gemeinde Köngen rechtzeitig die Weichen. Der Bebauungsplan „Ortsmitte I“ mit einer Veränderungssperre soll dafür sorgen, dass das auch langfristig so bleibt. Nun fasste der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung im Burgforum den Aufstellungsbeschluss.