Beatriz A.M. aus NRW vermisst

2 Die Polizei fahndet nach der 16-Jährigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Die Polizei sucht mit einem Foto nach der 16 Jahre alten Beatriz A.M. aus Brüggen in Nordrhein-Westfalen. Die 16-Jährige könnte sich im Raum Stuttgart aufhalten. Das Foto befindet sich in unserer Bildergalerie.

Brüggen/Stuttgart - Die 16 Jahre alte Beatriz A.M. aus Brüggen in Nordrhein-Westfalen wird seit 31. Oktober 2020 vermisst. Laut Polizei könnte sich die Jugendliche im Raum Stuttgart aufhalten. Die Ermittler haben nun ein Foto der Vermissten veröffentlicht und bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Das Bild befindet sich in unserer Fotostrecke.

Wie die Polizei berichtet, wurde die 16-Jährige am 31. Oktober 2020 zum letzten Mal gesehen. Fahndungsmaßnahmen haben ergeben, dass sich die Vermisste im Raum Stuttgart aufhalten könnte.

So sieht die Vermisste aus

Die Jugendliche ist schlank, etwa 1,70 Meter groß und hat braune, schulterlange Haare sowie braune Augen. Zu ihrer Bekleidung ist nichts bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der 16-Jährigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02162/377-0 zu melden oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.