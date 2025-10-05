Beamtenbund im Land: Berufsbeamtentum in der Defensive

1 Das seit jeher belastete Bild des Beamtentums hat sich weiter verschlechtert – vielfach werden Einschnitte in dieser Gruppe gefordert. Foto: dpa/Armin Weigel

Die Vorschläge zum Abbau von Beamten-Privilegien häufen sich. Zugleich hat der Beamtenbund in Baden-Württemberg Mühe, seine aktuell größten Wünsche durchzusetzen.











Link kopiert

Der Chef einer großen Behörde in Baden-Württemberg berichtet mit Blick auf seine ausstehende Pension: Er habe gewusst, dass diese hoch sein werde – aber dass es „so viel“ sein wird, habe ihn nach der aktuellen Berechnung überrascht. Solche Unterschiede seien im Vergleich mit den gesetzlichen Rentenzahlungen kaum noch zu vermitteln, bekennt der Ruheständler in spe.