Beamtenbesoldung: Zu niedrige Beamtenlöhne werden bald korrigiert
Die technischen Probleme beim Bundeszentralamt für Steuern seien behoben, meldet das Landesamt für Besoldung (LBV) in Fellbach. Foto: dpa

Frohe Botschaft für die Beamten: Der fehlerhafte Lohnabzug soll bis Anfang Februar ausgeglichen sein. Der Konflikt um die verfassungsgemäße Besoldung in Baden-Württemberg hält an.

„Gute Nachrichten“ hat das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) für die Staatsdiener parat: „Die technischen Probleme beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) sind behoben“, heißt es auf der Webseite. Die zuvor fehlenden Daten zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung lägen dem LBV vor und würden derzeit in die Abrechnungssysteme übernommen.

