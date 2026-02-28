Beamte in Baden-Württemberg: Höhere Besoldung kommt mit Verspätung

1 Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) strebt eine „eine möglichst schnelle und damit vorgriffsweise Auszahlung der anzuhebenden Besoldung und Versorgung an“. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Beamte und Pensionäre in Baden-Württemberg müssen wegen der Landtagswahlen etwas länger auf das Einkommensplus warten. Etwas Positives bringt der Wahlkampf aber doch mit sich.











Es hat schon etliche Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst der Länder gegeben, in deren Folge der Finanzminister und die Beamtengewerkschaften hart um eine Übertragung auf die Beamten, Richter und Versorgungsempfänger gerungen haben. Nicht selten kam es zu Abweichungen. Wegen der nahen Landtagswahlen sind die Vorzeichen diesmal ganz andere.