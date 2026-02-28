Beamte in Baden-Württemberg: Höhere Besoldung kommt mit Verspätung
1
Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) strebt eine „eine möglichst schnelle und damit vorgriffsweise Auszahlung der anzuhebenden Besoldung und Versorgung an“. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Beamte und Pensionäre in Baden-Württemberg müssen wegen der Landtagswahlen etwas länger auf das Einkommensplus warten. Etwas Positives bringt der Wahlkampf aber doch mit sich.

Es hat schon etliche Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst der Länder gegeben, in deren Folge der Finanzminister und die Beamtengewerkschaften hart um eine Übertragung auf die Beamten, Richter und Versorgungsempfänger gerungen haben. Nicht selten kam es zu Abweichungen. Wegen der nahen Landtagswahlen sind die Vorzeichen diesmal ganz andere.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.