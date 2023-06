1 So jubeln Siegerinnen: Chenoa Christ (li.) und Kim van de Velde nach ihrem Erfolg beim Auftakt der German Beach Tour in Bremen. Foto: Imago/Justus Stegemann

Kim van de Velde (geb. Behrens) startet eine ungewöhnliche Aktion, um für sich und ihre Partnerin Chenoa Christ einen kleinen Teil der enormen Reisekosten zu finanzieren.















Kim Behrens hat sich einen Namen gemacht in der Beachvolleyballszene. Sie wurde vor drei Jahren an der Seite von Cinja Tillmann, nach einem vergebenen Matchball im Finale, Vizeeuropameisterin. Sie ist als „Kommissarin Kim“ bekannt, da sie als verbeamtete Polizistin von ihrer Dienststelle in Stuttgart für den Sport freigestellt wird. Und sie erarbeitete sich den Ruf, eine Athletin mit Haltung zu sein – weil sie gemeinsam mit Cinja Tillmann den Deutschen Volleyball-Verband verklagte, der andere Teams, die in der Weltrangliste schlechter positioniert waren, bei der Nominierung für internationale Turniere bevorzugt hatte. Seit ihrer Hochzeit mit dem niederländischen Beachvolleyballer Steven van de Velde trägt sie dessen Nachnamen, im Frühjahr 2022 bekam das Paar einen Sohn. An einem aber hat sich nichts geändert: Kim van de Velde ist immer für eine Überraschung gut.