Beachvolleyball: Deshalb verpasst Karla Borger die Olympischen Spiele

1 Die Sommerspiele in Paris finden ohne Beachvolleyballerin Karla Borger statt. Foto: Imago//Wolf Gebhardt

Die Beachvolleyballerin und Präsidentin des Vereins Athleten Deutschland aus Stuttgart verliert an der Seite von Sandra Ittlinger in Ostrava das entscheidende Duell gegen Laura Ludwig und Louisa Lippmann.











Link kopiert

Nach der Enttäuschung der Olympischen Spiele 2021 in Tokio, als sie mit Julia Sude sieglos in der Vorrunde ausschied, überlegte Karla Borger kurz, ob sie aufhören oder ihre Karriere fortsetzen soll. Sie entschied sich dafür, bis Paris 2024 weiterzumachen. Drei Jahre hat sich die Beachvolleyballerin aus Stuttgart nun auf die Sommerspiele vorbereitet und um das Ticket nach Frankreich gekämpft. Am Ende dieser langen Zeit kam alles auf ein Spiel an – und dieses endete am Mittwoch mit einer weiteren großen Enttäuschung.