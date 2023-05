1 Tor – und zwei Punkte für Deutschland. Moritz Friedel während des Halbfinales gegen Kroatien in Aktion. Foto: /Jörg Gettwart

Der Handballer des TSV Deizisau wird mit der deutschen Beach-Nationalmannschaft Vize-Europameister – und hat auch auf dem Sand noch viel vor.















Wer seinen Sport nicht nur in der Halle, sondern auch auf Sand ausübt, ist mit Klischees konfrontiert. Moritz Friedel hat eine Woche Sonne und Strand, in diesem Fall in Nazaré, hinter sich. Und dabei nicht aufgrund der Temperaturen viel geschwitzt. Der 27-Jährige spielt für den TSV Deizisau in der Halle Handball, als Beacher hat er es ins Nationalteam geschafft. Und sagt nach den Tagen in Portugal vor allem zweierlei: „Es war für mich ein sehr erfolgreiches erstes Handballhalbjahr.“ Und: „Es ist toll, was wir erreicht haben und dass sich die viele Arbeit ausgezahlt hat.“ Nach dem Aufstieg mit Deizisau in die Baden-Württemberg Oberliga darf sich Friedel nun Vize-Europameister im Beach-Handball nennen.