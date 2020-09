Ingo Kramer will sein Amt an der Spitze der Arbeitgebervereinigung BDA aufgeben und schlägt gleich seinen Nachfolger vor: den Gesamtmetall-Präsidenten Rainer Dulger. Der Heidelberger Unternehmer ist in Stuttgart ein alter Bekannter.

Stuttgart - Der nächste Arbeitgeberpräsident dürfte wieder aus Baden-Württemberg kommen: Amtsinhaber Ingo Kramer will dem Präsidium der Bundesvereinigung deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) am 30. September vorschlagen, den Heidelberger Unternehmer Rainer Dulger beim Mitgliedertreffen am 25. November zu seinem Nachfolger zu wählen. Dann will der 67-Jährige abtreten.