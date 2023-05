Wittelsbacher-Hochzeit in München

6 Die Braut Sophie-Alexandra Evekink und ihr Vater Dorus Evekink kommen zur kirchlichen Hochzeit in die Theatinerkirche. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ludwig Prinz von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink heiraten und die Aufregung ist groß - nicht nur bei dem Brautpaar und seiner Familie. Immerhin stammt der Bräutigam aus dem Hause Wittelsbach.















München - In München wird es am Samstag romantisch: Ludwig Prinz von Bayern, Spross des früheren bayerischen Herrscherhauses der Wittelsbacher, und Sophie-Alexandra Evekink feiern in der Theatinerkirche ihre kirchliche Hochzeit. Der Münchner Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx wird das Paar bei dem Gottesdienst mit rund 1000 Gästen trauen. Die standesamtliche Hochzeit war bereits Ende Dezember.

Erwartet werden auch Abordnungen bayerischer Gebirgsschützen sowie Trachtenvereine und Blumenkinder aus ganz Bayern. Nach der Trauung lädt Franz Herzog von Bayern, Chef des Hauses Wittelsbach, zu einem Empfang auf Schloss Nymphenburg ein. Für das Hochzeitsmenü am Abend in Schloss Schleißheim ist Sternekoch Jan Hartwig verantwortlich - es gibt unter anderem eine Spargel-Tarte, die einer Rose nachempfunden ist.

Der Bräutigam aus dem Hause Wittelsbach ist der Urenkel des letzten Bayern-Königs Ludwig III.. Er hat Jura studiert und ist unter anderem Vorstand der Stiftung Hilfsverein Nymphenburg. Seine Braut ist eine Politik- und Kriminalwissenschaftlerin aus einer niederländisch-kanadischen Familie. Beide engagieren sich in der Entwicklungshilfe.

Zu den Feierlichkeiten werden auch viele Schaulustige erwartet. Zudem verspricht das Haus Bayern allen Interessierten "Impressionen von den Vorbereitungen und direkt aus der Kirche" auf Plattformen wie Instagram und Facebook sowie auf der Internetseite. Und der Bayerische Rundfunk (BR) zeigt ab 190 Uhr eine Sondersendung.