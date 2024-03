Bayern: Mann in Freising getötet - Frau unter Tatverdacht festgenommen

Mann in Freising getötet - Frau unter Tatverdacht festgenommen

1 In Freising ist die Leiche eines 73-Jährigen gefunden worden. Eine 43 Jahre alte Frau ist dringend tatverdächtig. Foto: dpa/Lukas Barth

Am frühen Morgen entdeckt ein Passant mitten in der Stadt Freising einen Toten. Stunden später sind die Hintergründe unklar - aber es gibt eine Tatverdächtige.











Nach dem Fund einer männlichen Leiche in Freising bei München hat die Polizei eine Frau unter Tatverdacht festgenommen. Beamte hätten die 43-Jährige in der Wohnung des Opfers angetroffen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montag mit. Sie stehe im dringenden Verdacht, für den Tod des 73-Jährigen verantwortlich zu sein.

„In welcher Beziehung die beiden zueinander standen, können wir noch nicht sagen“, sagte Andreas Aichele, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Die Frau habe einen Wohnsitz in München. Bisher habe sie sich nicht substanziell zum Tod des Mannes geäußert.

Die Frau sollte am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Ein Passant, der dem Vernehmen nach auf dem Weg zur Arbeit war, hatte den Toten am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr auf einem Parkplatz unweit der AOK-Zentrale entdeckt.

Der Leichnam wurde zur Obduktion in die Rechtsmedizin nach München gebracht

Der Mann habe ganz in der Nähe gewohnt, sagte Aichele weiter. Was sich genau zugetragen habe, sei offen. Unklar sei etwa, ob der Fundort des Getöteten der Tatort sei oder die Tat in der Wohnung stattgefunden habe - und der Mann womöglich verletzt flüchtete und auf der Straße zusammenbrach.

Einen Bericht der „Bild“-Zeitung, nach dem der Mann mit einem Messer im Rücken gefunden wurde, bestätigte die Polizei nicht. Der Leichnam sei zur Obduktion in die Rechtsmedizin nach München gebracht worden, sagte Aichele.

Die Polizei hatte am Montag den Tatort abgesperrt und mit der Befragung von Anwohnern und Nachbarn aus den Häusern rundum begonnen. „Man versucht, die Menschen zu erreichen, um sie zu fragen, ob sie Beobachtungen gemacht haben.“