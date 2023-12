Bayern: 72-jähriger Linienbusfahrer schaut beim Fahren Pornos

1 Der Busfahrer soll auch während der Fahrt Pornos auf seinem Smartphone angeschaut haben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Jaap Arriens

Ein 72 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses soll auf seinem Smartphone Pornos angeschaut haben – auch während der Fahrt. Eine Jugendliche hatte den Mann entlarvt.











Im bayerischen Buchloe hat eine Jugendliche einen Linienbusfahrer entlarvt, der auf seinem Handy Pornos anschaute. Der 72-Jährige habe dies in einem angezeigten Fall während der Fahrt getan, im zweiten Fall während einer Pause, teilte die Polizei in Kempten am Mittwoch mit.

Die Jugendliche habe beide Vorfälle gefilmt und die Polizei verständigt. Gegen den Busfahrer läuft nun ein Strafverfahren wegen Verbreitung pornografischer Schriften an Menschen unter 18 Jahren.