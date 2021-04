Bauwagen in Ostfildern aufgebrochen

Am vergangenen Wochenende haben haben bislang unbekannte Täter einen Bauwagen in Ostfildern aufgebrochen. Dort ließen sie Beute in vierstelliger Höhe mitgehen.

Ostfildern - Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende einen Bauwagen im Gebiet Auchtwiesen in Ostfildern (Kreis Esslingen) aufgebrochen. Zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 18 Uhr, drangen die Einbrecher zunächst über ein Fenster gewaltsam in einen Schuppen auf dem Grundstück ein und durchsuchten ihn. Nachdem sie dort offensichtlich nichts von Wert fanden, verschafften sie sich Zugang zu einem Bauwagen auf dem Grundstück. Dort ließen sie Musikinstrumente, eine Gesangsanlage und Verstärker im Wert von knapp 1400 Euro mitgehen und machten sich unerkannt aus dem Staub. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.