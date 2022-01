Bauvorhaben in Hochdorf

1 Im Frühjahr soll das in die Jahre gekommene Flachdach des TVH-Vereinsheims auf dem Sportgelände Aspen saniert werden. Bereits im März will der Verein in Eigenleistungen mit den Vorbereitungen anfangen. Foto: Katja Eisenhardt

In Hochdorf gibt es im Laufe des Jahres für die Verwaltung und den Gemeinderat viel zu tun. Die Themen reichen vom Ausbau eines Radwegs über ein Wohn- und Geschäftshaus im Breitwiesenareal bis hin zur Neuausrichtung der bisherigen Seniorenwohnanlage.















Link kopiert

Hochdorf - Lange hat es gedauert, nun ist es beschlossene Sache: Der geschotterte Feldweg, der von Hochdorf kommend in einem Bogen oberhalb der Eichenhöfe weiter in Richtung Roßwälden verläuft, soll in diesem Frühjahr zu einem richtigen Radweg ausgebaut werden. Konkret geht es um den nördlich zur Kreisstraße 1207/1422 verlaufenden 550 Meter langen Wirtschaftsweg. Damit wird eine langjährige Lücke im Radwegenetz der Gemeinde geschlossen. Der bestehende Feldweg wird auch nach seiner Sanierung ein landwirtschaftlicher Wirtschaftsweg bleiben, allerdings mit stabiler Oberfläche. Die Bauzeit ist von Mitte März bis Mitte Mai angesetzt. Kostenpunkt: 200 000 Euro, höchstens 145 000 Euro davon können als Fördermittel des Landes generiert werden, die Zusage dafür vom Regierungspräsidium Stuttgart steht noch aus.