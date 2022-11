17 Ziemlich unschön: das Esslinger Landratsamt, das in den 70er Jahren gebaut wurde. Foto: Roberto Bulgrin

Um hier keinen Unmut zu erzeugen: Natürlich ist die Gegend in und um Stuttgart toll. Hier gibt es eine Menge Wald, kunterbunte Weinberge, schöne Altstädte, inspirierende Kultur, spannende Firmen, tolle Geschäfte und vielseitige Gastronomie. Aber in und rund um die Landeshauptstadt wurden in den vergangenen Jahrzehnten eben auch einige Gebäude gebaut, die nicht so richtig schön sind. Mit Besuchern möchte man diese Orte lieber meiden, auch für Fotos eignen sie sich kaum.

Viele Bausünden stammen aus den 70er Jahren

Zu diesen Bausünden in der Region Stuttgart zählen einige Behörden, aber auch Firmengebäude, Krankenhäuser oder Einkaufszentren. Was dabei auffällt: Viele dieser Gebäude stammen aus den 70er Jahren. Und teilweise sahen sie sogar richtig schön aus, bevor sie im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden.

Die Übersicht über die hässlichsten Gebäude in der Region Stuttgart finden Sie in der Bildergalerie. Und eine gute Nachricht zum Schluss: Einige dieser Bausünden sind Teil der Internationalen Bauaustellung (IBA) – es besteht also Hoffnung, dass daraus in naher Zukunft richtig sehenswerte Areale werden.