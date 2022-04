Baustellendiebe in Nürtingen

1 Die Diebe durchtrennten mehrere Erdkabelanschlüsse, um diese zu stehlen. Foto: dpa/Silas Stein

In der Nacht zum Mittwoch stahlen laut Polizeiangaben Unbekannte Kupferkabel im Wert von 500 Euro von einer Baustelle in Nürtingen (Kreis Esslingen). Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.















Kupferdiebe haben sich in der Nacht zum Mittwoch auf einem Baustellengelände in der Schulze-Delitzsch-Straße zu schaffen gemacht. In der Zeit von 18 Uhr bis sieben Uhr gelangten laut Polizeiangaben bislang unbekannte Täter durch einen Bauzaun auf das Gelände beim Umspannwerk und durchtrennten mehrere Erdkabelanschlüsse. Im Anschluss nahmen sie etwa 150 Meter sogenannter Erdseile im Wert von rund 500 Euro mit. Der Polizeiposten Roßdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Telefon: 07022 / 41 09 9