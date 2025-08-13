Baustellen-Ticker: Straßensperrungen in Denkendorf

1 In Denkendorf müssen zwei Straßen wegen Bauarbeiten gesperrt werden. (Archivfoto) Foto: IMAGO/Rolf Poss

Wieder Einschränkungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer in Oberesslingen, weil die Fahrradstraße verlängert wird. Um diese und weitere Baustellen geht es im Ticker.











Wo wird gebaut, welche Straße ist gesperrt, wie können Autofahrer Staus umfahren? Gibt es freie Fahrt auf A 8, B 10, B 27, B 313 und Co.? Und welche Buslinien werden umgeleitet? Die Eßlinger Zeitung informiert im Baustellen-Ticker über Straßenarbeiten in Esslingen und Umgebung.

Gibt es Baustellen auf A 8, B 10, B 27, B 313 und Co?

In unserem Blog sammeln wir Meldungen über die wichtigsten Sperrungen, Umleitungen und Straßenbauprojekte in Esslingen und in den 43 weitere Städten und Gemeinden im Kreis Esslingen sowie an den großen Auto-, Bundes- und Landesstraßen, die sie verbinden.