Ein Kran-Trio im Osten – was entsteht hinter dem Bauzaun?

Baustelle in Stuttgart

9 Die Baustelle an der Gänsheidestraße ist tief in den Hang eingegraben. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Auf der Baustelle für den Verwaltungskomplex des Oberkirchenrats der Evangelischen Landeskirche in Württemberg sind inzwischen die Fundamente zu sehen. Welches Projekt verbirgt sich hinter dem Bauzaun?















Von fast allen Seiten mit einem Sperrholzzaun zugenagelt ist die Baustelle des Oberkirchenrates der Evangelischen Landeskirche an der Ecke Gänsheidestraße/Heidehofstraße im Stuttgarter Osten. Doch drei rote Baukräne verraten, dass es um ein imposantes Projekt geht. Am Zugangstor eröffnet sich dann doch der Blick auf die Fundamente des Rohbaus, der zügig hochgezogen wird und in der ersten Hälfte des kommenden Jahres fertig sein soll. Dann beginnt der umfangreiche Innenausbau.