Baustellen in Esslingen: Wasserleitung defekt – Fußgängerweg gesperrt

Kommende Woche wird eine Wasserleitung in der Hegensberger Straße Esslingen erneuert. Das hat Folgen.
Die Stadtwerke Esslingen erneuern von Montag, 22. September, bis einschließlich Donnerstag, 2. Oktober, eine Wasserleitung in der Hegensberger Straße. Geplant war das nicht: Die Arbeiten erfolgen kurzfristig, weil festgestellt wurde, dass die Leitung undicht ist.
Von der Maßnahme betroffen ist der Kreuzungsbereich von Hegensberger Straße und Schorndorfer Straße. Dabei kommt es bergaufwärts zu einer Fahrbahnverengung. Der Gehweg bergaufwärts ist für Fußgänger gesperrt. Eine Umgehung ist ausgeschildert.