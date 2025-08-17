Baustellen in Esslingen: Sperrungen ohne Ende? Hier gibt es größere Einschränkungen im Verkehr

Im Esslinger Stadtgebiet gibt es gerade dutzende Baustellen – verbunden mit vielen Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmenden. Eine Übersicht über die wichtigsten Sperrungen.
Auf Esslingens Straßen und Wegen gilt derzeit nicht überall freie Fahrt. Vielerorts schränken Arbeiten den Verkehr ein, allein die Stadt meldet auf ihrer Webseite 13 aktive größere Baustellen. Hinzu kommen Arbeiten der Netze BW und ähnlicher Unternehmen. Auf Nachfrage teilt Netze BW mit, man führe „rund 40 kleinere und größere Baumaßnahmen“ in Esslingen durch.
Meist seien die Einschränkungen für Verkehrsteilnehmende allerdings klein, etwa fallen einzelne Parkplätze weg oder es wird an Verteilerkästen gearbeitet. In den kommenden Wochen und Monaten seien 30 weitere derartige Arbeiten geplant. Wir geben einen Überblick, wo sich die größten Baustellen in Esslingen befinden und, so bekannt, wie lange noch gebaut werden soll.
Baustellen in Esslingens Innenstadt
- Mülbergerstraße 82: Halbseitige Sperrung wegen eines privaten Neubauvorhabens, 1 8. August bis Ende Oktober.
- Martinstraße und Kronenhof: Parkplätze entfallen und eine mobile Ampelanlage steht wegen Grabungen auf dem Karstadt-Areal, seit Ende Juli.
- Kesselwasen: Kesselwasenbrücke halbseitig gesperrt wegen Reparaturen, 14. Juli bis 19. Dezember 2025.
- Entengrabenstraße: Fahrspuren fallen weg, in die Hindenburgstraße geht es nur für Radfahrende, weil Wasserleitungen erneuert werden, 2. Juni bis Mitte September.
- Neckaruferweg: Fuß- und Radweg zwischen Pliensaubrücke und Mettingen gesperrt wegen des Baus des Neckaruferparks, November 2023 bis Dezember 2025.
Baustellen in Oberesslingen
- Schorndorfer Straße und Hegensberger Straße: Schorndorfer Straße halbseitig gesperrt, Busverkehr wird umgeleitet, weil Fernwärmeleitungen ausgebaut werden, 28. Juli bis Mitte September.
- Adenauerbrücke: Zeitweise wird der Verkehr eingeschränkt, weil das Brückengeländer erneuert wird, 16. Juli bis Mitte August.
- Hindenburgstraße: für den Verkehr gesperrt, weil eine Fahrradstraße verlängert wird, 2. Juni bis Ende Oktober.
- Klinikum Esslingen: Linienführung der Busse und Haltestellen verändert wegen Bauarbeiten am Klinikum, August bis voraussichtlich 2029.
Baustellen in St. Bernhardt
- Rotenackerstraße, Wilhelm-Leuschner-Straße: Straßenbeleuchtung fällt vorübergehend aus, weil ein Schaltmodul defekt ist, seit dem 20. Mai.
- Goerdelerweg: Straße halbseitig gesperrt wegen einer Brückensanierung, 17. März bis September 2025.
Sonstige Baustellen in Esslingen
- Sulzgries, Krummenackerstraße: Straße halbseitig gesperrt, weil die Haltestellen „Ebene“ barrierefrei ausgebaut werden, 14. Juli bis Anfang September.
- Berkheim, Limburgstraße: für den Kfz-Verkehr gesperrt, Busse werden umgeleitet, weil der Abwasserkanal erneuert wird, 2. Juni bis Ende September.
- Wäldenbronn, Stettener Straße: Halbseitige Sperrung der Straße mit Baustellenampel, Bushaltestelle verlegt, weil die Brücke über den Hainbach saniert wird, 1. April bis Oktober 2025.