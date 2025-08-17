Baustellen in Esslingen: Sperrungen ohne Ende? Hier gibt es größere Einschränkungen im Verkehr

Sperrungen ohne Ende? Hier gibt es größere Einschränkungen im Verkehr

Auf Esslingens Straßen und Wegen gilt derzeit nicht überall freie Fahrt. Vielerorts schränken Arbeiten den Verkehr ein, allein die Stadt meldet auf ihrer Webseite 13 aktive größere Baustellen. Hinzu kommen Arbeiten der Netze BW und ähnlicher Unternehmen. Auf Nachfrage teilt Netze BW mit, man führe „rund 40 kleinere und größere Baumaßnahmen“ in Esslingen durch.

Meist seien die Einschränkungen für Verkehrsteilnehmende allerdings klein, etwa fallen einzelne Parkplätze weg oder es wird an Verteilerkästen gearbeitet. In den kommenden Wochen und Monaten seien 30 weitere derartige Arbeiten geplant. Wir geben einen Überblick, wo sich die größten Baustellen in Esslingen befinden und, so bekannt, wie lange noch gebaut werden soll.

Baustellen in Esslingens Innenstadt

Mülbergerstraße 82 : Halbseitige Sperrung wegen eines privaten Neubauvorhabens, 1 8. August bis Ende Oktober .

: Halbseitige Sperrung wegen eines privaten Neubauvorhabens, . Martinstraße und Kronenhof : Parkplätze entfallen und eine mobile Ampelanlage steht wegen Grabungen auf dem Karstadt-Areal, seit Ende Juli .

: Parkplätze entfallen und eine mobile Ampelanlage steht wegen Grabungen auf dem Karstadt-Areal, . Kesselwasen : Kesselwasenbrücke halbseitig gesperrt wegen Reparaturen, 14. Juli bis 19. Dezember 2025 .

: Kesselwasenbrücke halbseitig gesperrt wegen Reparaturen, . Entengrabenstraße : Fahrspuren fallen weg, in die Hindenburgstraße geht es nur für Radfahrende, weil Wasserleitungen erneuert werden, 2. Juni bis Mitte September .

: Fahrspuren fallen weg, in die Hindenburgstraße geht es nur für Radfahrende, weil Wasserleitungen erneuert werden, . Neckaruferweg: Fuß- und Radweg zwischen Pliensaubrücke und Mettingen gesperrt wegen des Baus des Neckaruferparks, November 2023 bis Dezember 2025.

Baustellen in Oberesslingen

Schorndorfer Straße und Hegensberger Straße : Schorndorfer Straße halbseitig gesperrt, Busverkehr wird umgeleitet, weil Fernwärmeleitungen ausgebaut werden, 28. Juli bis Mitte September .

: Schorndorfer Straße halbseitig gesperrt, Busverkehr wird umgeleitet, weil Fernwärmeleitungen ausgebaut werden, . Adenauerbrücke : Zeitweise wird der Verkehr eingeschränkt, weil das Brückengeländer erneuert wird, 16. Juli bis Mitte August .

: Zeitweise wird der Verkehr eingeschränkt, weil das Brückengeländer erneuert wird, . Hindenburgstraße : für den Verkehr gesperrt, weil eine Fahrradstraße verlängert wird, 2. Juni bis Ende Oktober .

: für den Verkehr gesperrt, weil eine Fahrradstraße verlängert wird, . Klinikum Esslingen: Linienführung der Busse und Haltestellen verändert wegen Bauarbeiten am Klinikum, August bis voraussichtlich 2029.

Baustellen in St. Bernhardt

Rotenackerstraße, Wilhelm-Leuschner-Straße : Straßenbeleuchtung fällt vorübergehend aus, weil ein Schaltmodul defekt ist, seit dem 20. Mai .

: Straßenbeleuchtung fällt vorübergehend aus, weil ein Schaltmodul defekt ist, . Goerdelerweg: Straße halbseitig gesperrt wegen einer Brückensanierung, 17. März bis September 2025.

Sonstige Baustellen in Esslingen