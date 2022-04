1 An der Rotenackerstraße wird der Belag ausgebessert. In den folgenden Wochen kommen weitere Straßen an die Reihe. Foto: Roberto Bulgrin

Und noch ein paar Esslinger Baustellen: Bis in den Juni hinein werden Belagsarbeiten an den Hauptverkehrsadern durchgeführt. Durch die Maßnahme kommt es zu Sperrungen, Umleitungen und Änderungen in der Verkehrsführung.















Die Osterferien sind in Sicht. Schüler können ab Donnerstag, 14. April, Hefte, Bücher und Stifte für mehr als eine Wochen wegpacken. Viele Mitarbeitende des Bausektors haben diesen Luxus freier Zeit nicht. Denn sie werden gebraucht: In Esslingen werden bis in den Juni hinein die Rotenackerstraße, die Kreuzung am Neckarforum, die Mülberger- und die Wielandstraße saniert. In diesen wichtigen Hauptverkehrsadern soll nach Angaben des städtischen Tiefbauamtes der Straßenbelag ausgebessert werden. Durch die Bauarbeiten kommt es zu Umleitungen, Sperrungen und Änderungen in der Verkehrsführung. Bei Bedarf werden laut der Behörde provisorische Fußgängerwege geschaffen.