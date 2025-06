Baustellen in der Region Stuttgart: Bahn rudert bei Bauplänen zurück

1 Bagger statt Bahn: Die rege Bautätigkeit an den Gleisen in der Region Stuttgart ist eine Belastung für die Fahrgäste. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Die Deutsche Bahn überdenkt ihre Baustellenpläne für 2026 in der Region Stuttgart. Nach Kritik an Dichte und Dauer der Arbeiten hat eine Taskforce ihre Tätigkeit aufgenommen.











Die Deutsche Bahn macht bei der Baustellenplanung für das Jahr 2026 einen Rückzieher. Zuvor hatte der für die S-Bahn Stuttgart zuständige Regionalverband sowie das für den übrigen Schienennahverkehr verantwortliche Land Kritik an der Dichte und Dauer der im kommenden Jahr geplanten Bautätigkeit geübt. Mit den Arbeiten an den Gleisen möchte die DB zum einen das marode Netz in der Landeshauptstadt und in der Region auf Vordermann bringen und zum anderen die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 vorbereiten.