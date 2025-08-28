1 Vorbei die Freude an der neuen Straße in Ostfildern: Bald wird wieder gebaut (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa

Gerade ein Jahr ist es her, da wurde die Otto-Schuster-Straße in Teilen neu gemacht. Nun aber kommt raus: Sie weist große Mängel auf – so groß, dass sie demnächst gesperrt werden muss.











Link kopiert

Gute Nachrichten gab es im vergangenen Jahr in Ostfildern (Kreis Esslingen): Die Baustelle in der Otto-Schuster-Straße werde schneller fertig als gedacht. Doch mit der Herrlichkeit ist es schon wieder vorbei.

Im vergangenen Jahr wurden die Kreuzungsbereiche mit der Olga- und der Schwabstraße sowie der Bereich der Bushaltestellen an der Endhaltestelle der Stadtbahn mit einer helleren Beschichtung bestrichen. Die hielt aber nicht lang. „Diese Beschichtung weist verschiedene Mängel auf und muss daher abgeschliffen und neu aufgebracht werden“, teilte die Stadtverwaltung von Ostfildern mit.

Anwohner in Ostfildern müssen drei Wochen lang mit gesperrter Straße leben

Die Verkehrsteilnehmer, ob privat oder mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs, werden daran keine Freude haben. „Dafür muss die Otto-Schuster-Straße voll gesperrt werden“, heißt es weiter in der Mitteilung. Und das fast drei Wochen lang. Christoph Ruth von der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern: „Die Anwohner sind natürlich die Hauptbetroffenen. Auch die Stellplätze stehen zur Bauzeit nicht zur Verfügung.“

Fahrräder und Fußgänger können den Gehwege benutzen, allerdings stellt Ruth klar: „Fahrradfahrer sollten das Fahrrad schieben oder eine andere Strecke nehmen.“

Konkret dauern die Arbeiten vom 8. bis 26. September, können allerdings nur bei trockenem und nicht zu warmem Wetter gemacht werden. In dieser Zeit kann auch die Buslinie 119 die Endhaltestelle der Stadtbahn nicht anfahren. Als Ersatzhaltestelle für beide Fahrtrichtungen dient die Haltestelle Paulinenstraße.

Glück im Unglück: Die Stadt Ostfildern kostet es nichts. Es ist ein Gewährleistungsfall, so Ruth. Der sogar schon bei der Abnahme bekannt wurde. Allerdings hätte es bis jetzt noch keine Gelegenheit gegeben, den Schaden zu beheben.