1 Foto: Stadt Esslingen

Mit einem elektrischen Poller versucht die Stadt Esslingen einen Schleichweg zu sperren. Dummerweise ist er aber ständig kaputt.

Esslingen - Der berühmt-berüchtigte Poller zwischen Rüdern und Uhlbach kommt nicht zur Ruhe: Kaum repariert und in Betrieb genommen, muss der automatisch versenkbare Poller nach einem Verkehrsunfall erneut verarztet werden. Der Austausch des Pollers dauert etwa 6 Wochen. In der Zwischenzeit werde das Ordnungsamt verstärkt kontrollieren, ob auch ohne Poller alles gemäß der Straßenordnung läuft, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Der Unfall passierte am Wochenende zwischen Esslingen-Rüdern und Stuttgart-Uhlbach. Wie schon beim vorherigen Unfall hat der Fahrer trotz roter Ampel, Beleuchtung und Reflektionsstreifen den knallroten Poller gerammt, heißt es in der Mitteilung. Der genaue Unfallhergang wird allerdings noch rekonstruiert. Nun steht eine Schranke ihren Mann, die für solche Fälle in die Polleranlage integriert wurde. Busse und so genannte „durchfahrtsberechtigte Personen“ dürfen passieren. Der vom Poller versperrte Weg gilt als illegaler Schleichverkehr durch die Weinbergen und hängt mit der Langzeitbaustelle Geiselbachstraße zusammen.