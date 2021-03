In 2,5 Minuten durch den Landkreis

Die Arbeiten für die Neuordnung des Bahnknotens im Abschnitt I.4 laufen nach Plan.

Köngen/Denkendorf - Von der Baustelle des Projekts Stuttgart 21 bei Denkendorf ist die „Blaue Mauer“ der Schwäbischen Alb zu sehen, die schon der Dichter Eduard Mörike im 19. Jahrhundert gewürdigt hat. Auf den Fildern und im Neckartal ist derzeit wegen der Großbaustelle vieles im Umbruch. „Ab Dezember sollen die ICE-Schnellzüge in ganzen 2,5 Minuten durch den Kreis Esslingen rollen“, sagt Jan Dambach, der Pressesprecher für das Bahnprojekt. Die Züge werden auf dieser Strecke mit 250 Stundenkilometern unterwegs sein. Die Autos rollen auf diesem Abschnitt gerade mal halb so schnell. Die Bahnstrecke soll im Dezember 2025 in Betrieb gehen.