Warnstreik in Stuttgarter Kitas Erzieherinnen fordern Aufwertung ihrer Arbeit

„Zu viele Kinder, zu wenig Personal – wir sind total überlastet.“ Aus diesem Grund haben sich am Dienstag in Stuttgart 1181 Beschäftigte aus Kitas, Schülerhäusern und Ganztagsschulen am Warnstreik beteiligt. Sie verlangen bessere Arbeitskonditionen.