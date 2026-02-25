Baustelle in Stuttgart: Ärger um Schleichverkehr zwischen Untertürkheim und Fellbach

9 Die Sanierung des Kanalnetzes in der Kappelbergstraße dauert bis März 2027. Foto: Alexander Müller

Mehr als ein Jahr lang ist die Kappelbergstraße aufgrund von Kanalarbeiten für den Verkehr gesperrt. Die Autofahrer suchen sich daher nun andere Wege – unerlaubt.











Wenn Sabrina Graf derzeit mit ihren Kindern das Haus verlässt, spielt die Angst immer mit. Der Grund sind die vielen Fahrzeuge, die im Augenblick die Hangstraße befahren – „teilweise in einem Höllentempo“. Der an manchen Stellen nicht einmal drei Meter breite Weg zwischen den Wohnhäusern und den angrenzenden Weinbergen dient als Ausweichstrecke, dabei ist dieser lediglich für landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. „Die sind einfach nur zu faul, um umzudrehen“, weiß die zweifache Mutter. Mehrfach sei es im Begegnungsverkehr zu gefährlichen Situationen gekommen, ein Kleintranstropter habe auch bereits einen Laternenmasten gestreift. Denn seit gut einer Woche ist die Kappelbergstraße, die Hauptverbindung zwischen dem Ortskern von Untertürkheim und dem Stadtteil Luginsland sowie weiter nach Fellbach aufgrund von Kanalarbeiten gesperrt.