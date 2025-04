Baustelle in Sindelfingen

Am Peter-Schaufler-Platz in Sindelfingen wird die Leibnizstraße demnächst wohl bis zum Jahresende gesperrt. Der Grund ist der Umbau des Platzes und der Ausbau der A 81. Für Autofahrer ist das herausfordernd.











Eine wichtige Verbindung zwischen Böblingen und Sindelfingen wird in den nächsten Tagen gesperrt – wieder einmal: die Leibnizstraße, die von Böblingen über die S-Bahn-Station Goldberg unter der Autobahn 81 hindurch in Richtung Hofmeister und Bitzer-Hochhaus in Sindelfingen führt.