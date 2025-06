Baustelle in Plattenhardt: Stuttgarter Straße bleibt noch Monate gesperrt

1 Kein Durchkommen: Die Stuttgarter Straße ist seit Monaten eine Großbaustelle – und wird es vorerst auch bleiben. Foto: Caroline Holowiecki

Seit Oktober wird zwischen Plattenhardt und Stetten gearbeitet. Im Juli hätte alles fertig werden sollen. Nun wird bekannt, dass das nicht klappt.











Schon am frühen Morgen kündigt sich die Hitze des Tages an. Mehrere Männer arbeiten unter der gleißenden Sonne auf der Baustelle an der Stuttgarter Straße in Plattenhardt. Eine Anwohnerin kommt aus dem Haus – und lobt den Bautrupp. „Die können nicht mehr als schaffen“, sagt sie über die Arbeiter. „Ich kann mich nicht beschweren, die Jungs versuchen, es jedem recht zu machen“, sagt sie. Eine andere Frau, die ein paar Meter weiter wohnt, scheint sich ebenfalls nicht aus der Ruhe bringen lassen zu wollen. Ja, sie habe ihre eigene Hofeinfahrt über mehrere Monate nicht mit dem Auto erreichen können, dennoch sagt sie: „Es muss halt gemacht werden.“

Nicht jede und jeder bringt so viel Verständnis auf. „Ein Skandal der Fehlplanung des Tiefbauamtes. Anwohner sind stinksauer, dass beide Straßenseiten gleichzeitig aufgerissen werden“, schreibt eine Frau an unsere Redaktion. Fakt ist: Bereits seit Oktober steckt ein Korken in der Stuttgarter Straße, der Direktverbindung zwischen Plattenhardt und Stetten. Der überörtliche Verkehr wird über die B 27 umgeleitet, Ortskundige nehmen die Umleitung über die Finken- und die Schwalben- beziehungsweise die Römerstraße. Dies ist zwar deutlich weiter als der direkte Weg, aber durchaus praktikabel. Für die Menschen, die dort wohnen, geht das alles allerdings mit umfangreichen Halteverboten und freilich mehr Verkehr einher, außerdem wird der Busverkehr umgeleitet.

Ursachen für die Verzögerung sind vielfältig

Schuld an den Unannehmlichkeiten sind umfangreiche Bauarbeiten. Neben der Erneuerung der Gas-, Wasser- und Stromleitungen und dem Ausbau des Glasfasernetzes und der Straßenbeleuchtung steht auch die Komplettsanierung der Fahrbahn und der beiden Gehwege an. Zudem werden die Bushaltestellen Driefbrunnen und Waldstraße barrierefrei umgebaut. Das Ganze erfolgt in drei Bauabschnitten, eine Dauer von etwa neun Monaten war von Anfang an durch die Stadtverwaltung angekündigt gewesen. Allerdings: Nun zeigt sich, dass dieser Zeitraum nicht ausreichen wird. Wie Michael Wegmann, der Abteilungsleitung Straßenbau und Verkehrstechnik, mitteilt, befindet sich die Maßnahme derzeit mit etwa zweieinhalb Monaten in Verzug gegenüber dem ursprünglich für Juli vorgesehenen Bauende. „Ursachen hierfür sind witterungsbedingte Verzögerungen, baubedingte Umdisponierungen sowie nicht vorhersehbare Rahmenbedingungen im Bestand“, teilt er mit. Man sei in enger Abstimmung mit der Baufirma und dem baubegleitenden Ingenieurbüro und versuche gemeinsam, die Bauabläufe stetig zu optimieren. Er rechnet mit der Eröffnung der Stuttgarter Straße zwischen Anfang und Mitte Oktober. Derzeit. „Da im Bestand gebaut wird, können unvorhersehbare bautechnische Gegebenheiten den weiteren Bauverlauf beeinflussen“, sagt er und betont, man sei sich der Belastungen für die Bevölkerung bewusst.

Für Sabrina Kemmner sind das schlechte Nachrichten. Sie betreibt mitten im Baustellenbereich seit neun Jahren eine Praxis für Hunde-Physiotherapie inklusive einer Hundepension, und zurzeit ist die Anfahrt zu ihr gar nicht möglich. Seit etwa drei Wochen sei das bereits so, obwohl ihr zugesichert worden sei, dass der Zustand nur wenige Tage anhalten werde. „Ich finde es geschäftsschädigend“, sagt sie. Allein heute hätten drei Hundehalter ihre Termine abgesagt, denn immerhin arbeite sie mitunter mit frisch operierten Tieren, die einen ebenerdigen Zugang benötigten. Parkplätze seien auch kaum zu finden. „Für die Kundschaft ist das ein Riesenthema“, resümiert sie frustriert.

Ab August soll es eine Verbesserung geben

Bei der Stadtverwaltung Filderstadt geht man momentan davon aus, dass Anfang, Mitte August die Abschnitte eins und zwei, an denen derzeit gearbeitet wird, von Stetten her als Sackgasse für die Anlieger befahrbar sein werden. „Eine uneingeschränkte Durchfahrung der Stuttgarter Straße ist aber weiterhin nicht möglich“, sagt Michael Wegmann. Der dritte und letzte Bauabschnitt beinhaltet dann laut dem städtischen Baustellenplan den Kreuzungsbereich Stuttgarter und Schwalbenstraße sowie die Bushaltestelle Driefbrunnen in Fahrtrichtung Stetten.

Sperrungen wegen eines Radrennens

Race Days

Den Menschen in Plattenhardt stehen weitere Vollsperrungen ins Haus. Grund: das Radrennen „The Race Days Stuttgart“. Dazu müssen folgende Straßen am 19. Juni von 8 bis 18 Uhr voll gesperrt werden, abschnittsweise oder auch komplett: die Uhlberg-, die Heinrich-Hertz-, die Hofwiesen-, die Gutenberg- sowie die Mörikestraße. Sie alle werden mit einem beidseitigen Halteverbot belegt.

Nahverkehr

Auch die Busse werden in dem betroffenen Bereich umgeleitet. Die Haltestellen „Schönbuchstraße“, „Industriegebiet“ und „Rathaus“ können am 19. Juni von 8 bis 18 Uhr nicht angefahren werden. Die Stopps „Industriegebiet“ werden zu den Haltestellen „Rotzeil“ verlegt. Die Haltestellen „Rathaus“ werden folgendermaßen verlegt: für die Linie 813 Richtung „Kronenbrunnen“, für die Linien 812, 76, 77, X7 wird eine Ersatzhaltestelle an der Ecke Hofwiesen- uns Mörikestraße errichtet. Die Stopps „Schönbuchstraße“ und „Spitzäcker“ werden zu den Haltestellen „Uhlberg“ verlegt.