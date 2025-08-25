Baustelle in Ostfildern: Vollsperrung während Sanierungen

1 In der Theordor-Rothschild-Straße in Ostfildern muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Die Stadt Ostfildern kündigt Bauarbeiten ab Mittwoch, 27. August, in der Theodor-Rothschild-Straße an. Während der Sanierung kommt es zu Verkehrseinschränkungen.











Die Entwässerungsrinnen in der Theodor-Rothschild-Straße in Ostfildern werden saniert. Während der Arbeiten ist der Bereich zwischen der Nelly-Sachs- und Teilen der Theodor-Rothschild-Straße voll gesperrt, teilt die Stadt Ostfildern mit.

Die Maßnahmen sind laut Stadt bitternötig: Die Rinnen seien so stark beschädigt, dass die darauf liegenden Gitterroste nicht mehr zuverlässig befestigt werden könnten. Teilweise seien die Rinnen gebrochen, was seit einiger Zeit zu deutlich hörbaren Klappergeräuschen beim Überfahren führe.

„Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, müssen die Entwässerungsrinnen nun erneuert werden.“ Dafür würden die bestehenden Rinnen ausgebaut und durch neue ersetzt, die in Beton gesetzt werden. Im Anschluss erfolgten angleichende Asphaltierungsarbeiten. Insgesamt betreffen die notwendigen Bauarbeiten eine Strecke von rund zehn Metern.

Rinnen werden über die ganze Straßenbreite erneuert

Da die Rinnen über die gesamte Straßenbreite erneuert werden, ist während der Bauarbeiten eine Vollsperrung erforderlich, so die Stadt Ostfildern. Sämtliche Querstraßen bis einschließlich der Nelly-Sachs-Straße könnten nur von Norden über die Bonhoefferstraße erreicht werden. Alle Haushalte seien jederzeit anfahrbar. Eine Durchfahrt von der Bonhoefferstraße zur Niemöllerstraße ist in diesem Zeitraum nicht möglich.