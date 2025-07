Baustelle in Ostfildern: Anwohner in Sorge – Breslauer Straße wird voll gesperrt

Anwohner in Sorge – Breslauer Straße wird voll gesperrt

1 Die langen Wartezeiten an der Ampel der Breslauer Straße sorgen bei Eltern und Kindern für einigen Frust. Foto: privat

Am Wochenende wird die Breslauer Straße in Ostfildern für letzte Bauarbeiten voll gesperrt. Eine Initiative kritisiert die Sicherheit an der Großbaustelle.











Der fünfte und letzte Bauabschnitt der Straßenarbeiten an der Kreuzung der Breslauer Straße und Danziger Straße wird am Freitag, 25. Juli, gegen 13 Uhr beginnen. Dafür wird die Kreuzung voll gesperrt. Das dauert wohl bis Montag, 28. Juli, 4 Uhr. Die Vollsperrung bereitet vielen Anwohnern Sorge. Eine Bürgerinitiative kritisiert die Baustelle, die monatelang für Umwege und Wartezeiten an der Ampel sorgte.

65 Anwohner der Parksiedlung haben die Initiative „Sichere Baustelle Breslauer Straße“ gegründet. „Da ist manches schiefgelaufen“, kritisiert deren Sprecherin Petra Stemmler die Einrichtung der Großbaustelle an der Straße zwischen Parksiedlung und Esslingen. Dass der von Schulkindern stark frequentierte Fuß- und Radweg nach Nellingen zeitweise vollständig gesperrt war, sieht sie als Problem. „Ein sicherer Schulweg muss gewährleistet sein.“ Stemmler kritisiert die Koordination der Baustelle.

Lange Wartezeiten an der Ampel

Sehr lange Wartezeiten an der Kreuzung Robert-Koch-Straße bemängeln die Eltern ebenfalls. Den Abschnitt passieren viele Kinder, die von der Lindenschule kommen. „Es besteht keine sichere Querungsmöglichkeit für Eltern mit Kinderwagen oder Radfahrende, die absteigen“, findet die Sprecherin. Sie fordert „ein sofortiges Umdenken in der Baustellenplanung, insbesondere bei Projekten mit Auswirkungen auf Schulwege“. Die Sicherheit der Kinder müsse oberste Priorität haben.“

Dass es bei der Einrichtung zwischen den Bauabschnitten Probleme gab, räumt Tobias Blau ein, der das Projekt bei der Stadt Ostfildern betreut. Gerade bei den Ampelschaltungen sei manches nicht rund gelaufen. „Daraus lernen wir für künftige Baustellen.“ Jedoch sagt er: Gerade bei der viel befahrenen und von Schulkindern frequentierten Straße habe man auf die Sicherheit geschaut. Deshalb habe man Fußgänger und Autoverkehr nicht parallel geführt, „was zu Wartezeiten führte“. Radfahrer mussten absteigen.

Lange Umwege: Am Wochenende voll gesperrt

Bei der Vollsperrung ab Freitag müssen die Anwohner mit Umwegen rechnen. Busse werden umgeleitet. „Bei Notfällen dürfen Feuerwehrautos oder Krankenwagen durch die Baustelle fahren, auch wenn dann der Asphalt zerstört werden könnte.“ Während der drei Tage wird die beschädigte Asphaltdecke bis zur Danziger Straße abgefräst und ein neuer Deckbelag aufgebracht. Bei anhaltenden oder sehr starken Regenfällen werden die Arbeiten um eine Woche verschoben.

Am Wochenende wird die Breslauer Straße voll gesperrt. Foto: Markus Brändli

Stark betroffen ist der Busverkehr. Die Linie 122 fährt zwischen Scharnhauser Park Kreuzbrunnen und Pliensauvorstadt Weilstraße ohne Halt über Nellingen und Zollberg. Die Haltestellen Scharnhauser Park, Robert-Koch-Straße, Mutzenreis, Pliensaufriedhof und Pfeifferklinge entfallen. In Esslingen fährt die Linie 122 aus Zeitgründen vom Bahnhof zur Weilstraße, in Esslingen entfallen die Haltestellen Schelztor, Marktplatz, Neckarforum und Hochschule. Fahrgäste der Haltestelle Scharnhauser Park können mit der Stadtbahn zum Kreuzbrunnen fahren und von dort mit der 122 nach Esslingen.

Die Linien 130/131 fahren zwischen Ruit Zinsholz und Pliensauvorstadt Weilstraße ohne Halt über Rinnenbachstraße nach Nellingen. Die Haltestellen Parkstraße, Herzog-Philipp-Platz, Robert-Koch-Straße, Mutzenreis, Pliensaufriedhof und Pfeifferklinge entfallen. Fahrgäste aus der Parksiedlung fahren mit der Stadtbahn zum Kreuzbrunnen und von dort mit der 122 nach Esslingen. Der Nachtbus N 22 fährt auf der Strecke der Linien 130/131 nach Ruit und schwenkt dann auf die Linie 122 Richtung Esslingen ein.