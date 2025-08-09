Baustelle in Neckartailfingen: Umstrittene Tunnelsperrung ist nach heftiger Kritik vom Tisch

1 Die einseitige Sperrung des Tunnels der B297 bei Neckartailfingen hat in umliegenden Gemeinden für Wirbel gesorgt. Foto: Markus Brändli

Die Kritik an den Plänen, für Bauarbeiten den Tunnel der B 297 bei Neckartailfingen halbseitig zu sperren, hat gefruchtet. Nun gibt es eine Ampelregelung.











Die geplante einseitige Sperrung des Tunnels der Bundesstraße 297 in Neckartailfingen ist vom Tisch. Nachdem sich in umliegenden Gemeinden, die vorab nicht informiert worden waren, Widerspruch gegen eine weiträumige Umleitung in Richtung Tübingen geregt hatte, teilt das Regierungspräsidium Stuttgart nun mit, dass vom 18. August an Baustellenampeln an beiden Tunneleingängen platziert werden. So kann der Verkehr abwechselnd in beide Richtungen rollen.

Das Regierungspräsidium ertüchtigt gemeinsam mit der Gemeinde und der Straßenbauverwaltung den Hochwasserschutz entlang des Neckars. Die Arbeiten am Tunnelportal und im Tunnel der B 297 beginnen Ende August. Ursprünglich war während der Bauzeit die Sperrung einer Fahrbahn mit einer übergeordneten Umleitung geplant. In Gegenrichtung sollte der Verkehr in einer Einbahnregelung die Baustelle passieren.

Regierungspräsidium denkt um

Nachdem dies von umliegenden Gemeinden abgelehnt wurde, ergab eine Überprüfung, dass eine Ampelregelung funktionieren könnte. Bei früheren Überlegungen war man von einer kürzeren Engstelle ausgegangen, die erfordert hätte, die Baustellenampel im Tunnel zu platzieren. Aus Sicherheitsgründen war diese Lösung verworfen worden.

Statt einer Umleitung soll eine Ampelregelung für möglichst flüssigen Verkehr sorgen. Foto: dpa

Nun hat das Regierungspräsidium die verkehrsrechtliche Anordnung zur Einrichtung einer Ampelregelung an der B 297 in Neckarteilfingen erhalten. „Damit konnte eine einvernehmliche Lösung mit den Kommunen Nürtingen und Aichtal zur Verkehrsführung während der Bauarbeiten gefunden werden“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Die Baustellenampeln werden in beiden Fahrtrichtungen vor dem Tunnel platziert. Dadurch wird der Tunnel von wartenden Fahrzeugen freigehalten, was aus Verkehrssicherheitsgründen unbedingt erforderlich ist.

Die Einrichtung der Ampelregelung wird am Montag, 18. August, beginnen und ungefähr eine Woche dauern, um die Ampeln und Baken zur halbseitigen Sperrung aufzustellen und weitere Arbeiten zu verrichten. Die Bauarbeiten im und am Tunnel zur Ertüchtigung des Hochwasserschutzes in Neckartailfingen werden im Anschluss daran starten und voraussichtlich sechs Monate dauern. Solange wird auch die Ampelregelung eingerichtet bleiben. Um die Grünphasen für die beiden Verkehrsströme gerade in den Spitzenzeiten möglichst bedarfsgerecht zu verteilen, wurde im Vorfeld eine Stichprobenzählung durchgeführt.