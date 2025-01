Baustelle in Kirchheim: Unbekannter will zwei Bagger in Brand setzen

Unbekannter will zwei Bagger in Brand setzen

1 Den Angaben zufolge wurden zwei Bagger beschädigt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rupert Oberhäuser/IMAGO/Rupert Oberhäuser

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen in Kirchheim (Kreis Esslingen) die Scheiben an zwei Baustellenfahrzeugen eingeschlagen. Die Polizei ermittelt.











Link kopiert

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen in Kirchheim (Kreis Esslingen) zwei Bagger auf einer Baustelle erheblich beschädigt. Nach Angaben der Polizei versuchte der Täter zudem, die Baustellenfahrzeuge anzuzünden.

Den Angaben nach schlug der Unbekannte zwischen 17.30 Uhr am Dienstag und 6.30 Uhr am Donnerstagmorgen auf einer Baustelle in der Verlängerung der Tannenbergstraße zu. Er schlug unter anderem Scheiben an den Fahrzeugen ein und verursachte so einen Schaden von 8000 Euro, berichtet die Polizei.