Des einen Leid, des anderen Freud’. Während viele Autofahrer, die normalerweise über den Katzenbühl zwischen Esslingen und dem Remstal pendeln, seit Wochen Umwege in Kauf nehmen müssen, genießen die Anwohner der viel befahrenen Stettener Straße die ungewöhnliche Ruhe. Seit 26. September ist diese wichtige Schurwaldquerung gesperrt, weil unter anderem die schadhafte Fahrbahndecke erneuert wird. Jetzt folgt im Zuge der umfangreichen Bauarbeiten der zweite Schritt: Auch der Abschnitt zwischen der Abzweigung der Richtung Jägerhaus führenden Kreisstraße 1214 und der Grenze zum Rems-Murr-Kreis in Richtung Stetten wird zwischen Samstag, 12. November, um 13 Uhr und voraussichtlich Dienstag, 15. November, um 6 Uhr komplett gesperrt. Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) weist darauf hin, dass während dieser Zeit die Zufahrt zur Entsorgungsstation Katzenbühl nicht möglich ist.

Kostenrahmen wird eingehalten

Der bereits im Sommer veröffentlichte Zeitplan werde nach jetzigem Stand eingehalten, teilt die Behörde mit. Das heißt, die Verbindung zwischen dem Ortsende im Esslinger Stadtteil Wäldenbronn und der Schurwaldüberfahrt in Richtung Remstal wird voraussichtlich am ersten Dezember-Wochenende wieder befahrbar sein. Unvorhergesehenes habe es bei den Bauarbeiten bislang nicht gegeben, so die RP-Sprecherin Lisa Schmidt. Deshalb werde aus heutiger Sicht auch der Kostenrahmen von rund einer Million Euro nicht überschritten.

Seit Ende September ist auf der gesperrten Strecke einiges passiert. Eine 70 Meter lange und zweieinhalb Meter hohe talseitige Stützkonstruktion wurde erneuert. Oben auf der Schurwaldhöhe wurden die beiden Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Gleichzeitig hat die Forstverwaltung die baubedingte Vollsperrung der Landesstraße genutzt, um dringend anstehende Forstarbeiten entlang der Straße zu erledigen.

Die Bauarbeiten seien soweit fortgeschritten, dass nun die Fahrbahndecke zwischen der Abzweigung der Kreisstraße Richtung Jägerhaus und der Kreisgrenze auf dem Katzenbühl erneuert werden könne, erklärt die Behördensprecherin. Aufgrund der zu geringen Fahrbahnbreite und aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit könnten die Bauarbeiten auch hier nur unter Vollsperrung erfolgen.

Als Umfahrung empfiehlt das Regierungspräsidium von Esslingen aus die Strecke über die Schorndorfer Straße nach Aichschieß und von dort entweder über Schanbach oder Aichelberg hinunter ins Remstal.

Die Stadt Esslingen nutzt die Zeit der Sperrung der Landesstraße, um in der Stettener Straße in Wäldenbronn die Fahrbahn zwischen den Einmündungen Lindhaldenweg und Obertalweg zu erneuern. In dieser Woche haben die Arbeiten begonnen. Auch die Schachtdeckel und die Straßeneinläufe sollen dort ausgetauscht werden.

Buslinie wird umgeleitet

Von der aktuellen Sperrung ist auch die VVS-Buslinie X 20 betroffen. Diese fährt während der Bauarbeiten über die Kreisstraße 1214 und die Abzweigung Wiflingshauser Straße auf die gewohnte Strecke über die Wielandstraße.

In der Bauzone in der Stettener Straße sei eine fußläufige Verbindung zu den Gebäuden möglich, so die Stadtverwaltung. Genauso die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge. Die Einfahrten zu den Grundstücken könnten allerdings während einzelner Tage nicht überall benutzt werden. In diesen Fällen werde man die betroffenen Anwohner über die bevorstehende Einschränkungen informieren, heißt es aus dem Rathaus.

Während der Bauphase im November sollten die Anwohner ihre beschrifteten Mülltonnen für die Leerung zu einem Sammelplatz am Obertalweg bringen.