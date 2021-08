Verwirrung an der Maille-Kreuzung

Baustelle in Esslingen

1 Umleitung mit Verwirr-Faktor: An der Maille-Kreuzung wirkt es, als gebe es kein Durchkommen in den Esslinger Norden. Foto: Roberto Bulgrin

Die Bauarbeiten am meistbefahrenen Knotenpunkt Esslingens machen Autofahrern derzeit das Leben schwer. Staus und schwer nachvollziehbare Umleitungen sorgen für Konfusion. Die Stadt will nachbessern.

Esslingen - Es ist derzeit kein leichtes Unterfangen, an der Maille-Kreuzung den Überblick zu behalten. Wo sonst Autos fahren, dominiert jetzt schweres Gerät das Bild. Bagger fressen sich in den Asphalt, Laster und Walzen sind im Einsatz und Arbeiter eilen geschäftig hin und her. Unterdessen hat man als Autofahrer alle Hände voll damit zu tun, sich zu orientieren. Denn die Großbaustelle auf dem meistbefahrenen Knotenpunkt der Stadt bringt nicht nur Staus und stockenden Verkehr mit sich, sondern auch teils schwer ersichtliche Umleitungen. Seit die Arbeiten vor etwa zehn Tagen gestartet sind, haben Autofahrer es hier schwer.