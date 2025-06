Baustelle in Esslingen: Stromkabel werden verlegt – Verkehrsbehinderungen am Wochenende

Stromkabel werden verlegt – Verkehrsbehinderungen am Wochenende

Baustelle in Esslingen

1 Das Klinikum Esslingen bleibt erreichbar. Foto: picture alliance/dpa, Jan Woitas (Symboldbild)

Netze BW verlegt in Esslingen neue Mittelspannungskabel in der Hirschlandstraße. Das könnte zu Verkehrsbehinderungen am Wochenende führen











Bauarbeiten in der Hirschlandstraße in Esslingen könnten in den nächsten Tagen zu Verkehrsbehinderungen führen: Von Freitag bis Samstag, 27. bis 28. Juni, lässt die Netze BW auf einer Gesamtlänge von rund 50 Metern neue Mittelspannungskabel verlegen. Bereits einen Tag zuvor wird die Baustelle eingerichtet.

Betroffen sind der Gehweg und der Bereich rund um die Straßenquerung. „Mit der Modernisierungsmaßnahme wird in die Versorgungssicherheit und Leistungsfähigkeit des örtlichen Stromnetzes investiert“, erklärt das Energieversorgungsunternehmen.

Umleitung zur Baustelle in Esslingen

Während der Baumaßnahme wird eine halbseitige Sperrung eingerichtet, der Fußgängerüberweg sowie die Haltestelle müssen verlegt werden. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den genannten Bereich großräumig über den Altstadtring sowie die Ulmer und die Schorndorfer Straße zu umfahren. Das Klinikum Esslingen ist aus beiden Richtungen der Hirschlandstraße weiterhin erreichbar.