1 Gefahrenstelle Maillekreuzung: Sie wird im Sommer wieder verkehrssicher gemacht. Foto: Roberto Bulgrin

Weil die Verkehrssicherheit aufgrund der hohen Belastung nicht mehr gegeben ist, muss die Maillekreuzung in Esslingen saniert werden. Als Zeitpunkt sind die Sommerferien anvisiert.

Esslingen - Unverhofft kommt in Esslingen vor allem oft, wenn es ums Baugeschehen geht: Auf der Maillekreuzung, einer der belebtesten Kreuzungen im gesamten Landkreis, muss der Belag erneuert werden. Damit verbunden ist eine wochenlange Verkehrsbehinderung in den Sommerferien. In einem zweiten Anlauf stimmten die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) am Mittwochabend mehrheitlich für die etwa 700 000 Euro teure Sanierung.