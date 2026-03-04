Baustelle in Esslingen: Hirschlandstraße halbseitig gesperrt – Baustelle für die Fernwärme

1 In der Kreuzstraße werden bereits Leitungen verlegt. Ab 9. März wird auch in der Hirschlandstraße gearbeitet. Foto: Roberto Bulgrin

In Oberesslingen wird die Fernwärme ausgebaut. Deshalb wird die Hirschlandstraße ab 9. März halbseitig gesperrt. Gearbeitet wird an der Kreuzung mit der Kreuzstraße.











Die Stadtwerke Esslingen erweitern das Fernwärmenetz in der Hirschlandstraße. Damit schaffen sie die Grundlage, weitere Gebäude im Esslinger Stadtteil klimafreundlich zu versorgen. Die Baustelle liegt an der Kreuzung Hirschlandstraße/Kreuzstraße. Die Arbeiten beginnen am Montag, 9. März. Die Bauzeit dauert voraussichtlich bis Ende April 2026.

„Geplant ist eine Pause während der Osterferien, in der die Netze BW ein Kabel im Bereich der Umleitungsstrecke repariert“, wie die Stadtverwaltung Esslingen mitteilt. Die viel befahrene Hirschlandstraße, die auch zum Esslinger Klinikum führt, wird an der Kreuzung mit der Kreuzstraße während der gesamten Bauzeit halbseitig gesperrt. In Fahrtrichtung Klinikum Esslingen und Hirschlandkopf bleibt die Durchfahrt möglich. Der Verkehr wird per Ampel geregelt. Aus Richtung Klinikum ist die Durchfahrt gesperrt; nur Linienbusse und bei Bedarf Einsatzfahrzeuge dürfen die Ampel aus dieser Richtung passieren. Der Busverkehr fährt wie gewohnt.

Umleitung ist ausgeschildert

Für alle anderen Fahrzeuge endet die Hirschlandstraße nach der Kreuzung mit der Georg-Deuschle-Straße als Sackgasse. Der Verkehr wird am Hirschlandkopf umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert. Die Kreuzstraße ist vom Bahnhof Oberesslingen und aus Richtung Lerchenäcker nur bis zur Baustelle befahrbar. Zugänge zu den Grundstücken im Baustellenbereich bleiben grundsätzlich offen. Zufahrten zu privaten Stellplätzen oder Garagen können eingeschränkt sein. Auch öffentliche Stellplätze am Straßenrand entfallen temporär.

Der Müll wird wie gewohnt abgeholt. Sollte es durch die Baustelle zu Behinderungen kommen, bittet die SWE die Anwohner, ihre Tonnen am Abfuhrtag vor 7 Uhr außerhalb des unmittelbaren Baufelds bereitzustellen.