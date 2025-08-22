Baustelle in Esslingen: An der Sperrung der Schorndorfer Straße ändert sich nichts

1 Bergauf fließt der Verkehr in der Schorndorfer Straße, bergab ist die wichtige Verbindung vom Schurwald ins Neckartal derzeit gesperrt. Foto: Roberto Bulgrin

Gebaut wird unten in Esslingen, gesperrt ist die Schorndorfer Straße in Richtung Tal aber schon vom Schurwald an. Daran gibt es Kritik. Was sagt die Stadt dazu?











Ändern wird sich nichts: Die halbseitige Sperrung der Schorndorfer Straße, die es wegen der Verlegung von Fernwärmeleitungen seit dreieinhalb Wochen verhindert, dass der Verkehr aus Richtung Schurwald wie gewohnt nach Esslingen fließen kann, bleibt in der jetzigen Form aufrechterhalten. Das hat die Verwaltung, auf eine Anfrage unserer Zeitung hin, deutlich gemacht.

Kritik an dieser Regelung war vor allem aus dem östlichen Teil der Stadt laut geworden, aus Oberesslingen, aus Zell und natürlich von Seiten der Pendler, die auf der Strecke regelmäßig fahren müssen. Öffentlich beklagt hatte sich unlängst Petra Hasselwander, die Wirtin des gleichnamigen Panorama-Restaurants am Oberhofweg.

Die Straße vom Schurwald und Oberhof nach Esslingen ist gesperrt

Wird man daraus schlau? Wer von der Römerstraße kommt, soll den Oberhof über Kimmichsweiler anfahren. Foto: privat

Ihre Gäste und Lieferanten, so sie denn „von unten“ kommen, können das Lokal zwar noch wie gewohnt erreichen, müssen für den Rückweg aber einen großen Haken schlagen. Für jene aus dem Schurwald bleibt die direkte Anfahrt verwehrt. Sie können und sollen das „Sträßle“ durch Kimmichsweiler nehmen, was nicht jedermanns Sache ist.

Hasselwander hat Vorschläge gemacht, wie das Problem – „vielleicht ja auf dem kleinen Dienstweg“ – gelöst werden könnte. Darauf eingegangen ist die Stadt bisher nicht. Und wird es wohl auch nicht tun. Dies geht zumindest aus den Erklärungen von Freia Günther, der stellvertretenden Leiterin des Ordnungsamts hervor.

Stadt Esslingen: Umleitungen für Restaurants nicht vorgesehen

Dass bereits von der Kreuzung „Rotes Kreuz“ an gesperrt sei, liege daran, „dass sich viele Verkehrsteilnehmer ansonsten nicht an die (Umleitungs-)Beschilderungen halten und in Scharen bis Oberhof fahren würden, um sich anschließend entweder den Weg verbotenerweise weiter über die L 1150 oder über die umliegenden Feldwege talwärts zu suchen“. Alternativ könnte es zu zahlreichen Wendemanövern aufgrund der gesperrten Straße kommen.

Zudem sei es für einzelne Ziele, wie Restaurants et cetera, laut Günther nicht vorgesehen, eigene Umleitungen auszuweisen, da es bei diesen vor allem darum gehe, den überörtlichen Verkehr zu lenken. „Eine Ampelregelung in beide Richtungen für alle Kfz ist aufgrund der langen Engstelle in Kombination mit der Verkehrsmenge ebenfalls nicht möglich, da sonst keine ausreichende Leistungsfähigkeit mehr vorhanden wäre“, ergänzt die Frau vom Ordnungsamt.

Noch bis zum Ende der Sommerferien gesperrt

Die gesamte Maßnahme sei im Vorfeld intensiv geprüft und auch eng mit der Polizei und dem ÖPNV abgestimmt worden, betont Günther und „wir verstehen auch, dass es Unmut über die Verkehrsregelung gibt, aber leider lassen sich solche Baustellen nicht ohne Einschränkungen abwickeln.“

Eine mittelgute Nachricht aus dem Rathaus gibt es für die Betroffenen dann aber doch noch. Der zweite Bauabschnitt ist eingerichtet. Die Arbeiten liegen also im vorgesehenen Zeitplan. Das heißt: Mehr als die Hälfte der Sperrzeit, die bis zum Ende der Sommerferien prognostiziert wurde, ist rum.