Baustelle in der Parksiedlung Ostfildern

8 Fünf mehrgeschossige Wohnhäuser mit Blick aufs Neckartal entstehen in der Parksiedlung unterhalb der Danziger Straße. Foto: /Robin Rudel

Auf der Baustelle in der Parksiedlung wachsen fünf Mehrgeschosshäuser mit Blick ins Neckartal. Die Stadt Ostfildern muss Verfahrensfehler im Bebauungsplan korrigieren.















Link kopiert

Die fünf Mehrgeschosswohnungen, die an der Aufstiegsstraße von Esslingen in der Parksiedlung entstehen, wachsen. Gegner des Neubaugebiets „Parksiedlung Nord-Ost“ kritisieren das Projekt weiter scharf . Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Mannheim bessern Ostfilderns Planer zurzeit den Bebauungsplan nach. In der Fachsprache nennt man das „heilen“. Die Stadträte entscheiden wohl nach der Sommerpause über das Großprojekt, dessen Bauträger die Hofkammer ist.