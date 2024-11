Baustelle in Böblingen: Stadt sperrt Murkenbachweg

1 Wegen eines Kanalanschlusses muss der Murkenbachweg gesperrt werden Foto: dpa/Jan Woitas

Wegen eines Kanalanschlusses muss die Straße knapp zwei Wochen gesperrt werden.











Laut einer Pressemitteilung der Stadt Böblingen bleibt der Murkenbachweg zwischen den Straßen Im Vogelsang und dem Drosselweg auf Höhe Gebäude 45 von Montag, 2. Dezember, bis voraussichtlich Freitag, 13. Dezember 2024, voll gesperrt. Grund für die Sperrung sind Arbeiten für einen Kanalanschluss. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustelle sicher passieren.

Es gibt Umleitungen: In Richtung Schönaich über Panoramastraße, Kranichweg, Reiherweg, Bussardstraße und Murkenbachweg. In Richtung Tannenberg verläuft die Umleitung über Murkenbachweg und Bussardstraße. Der Stadtverkehr ist ebenfalls betroffen. Bei der Linie 723 entfallen die Haltestellen Schulzentrum Murkenbach, Gemeindehaus, Murkenbachweg und Tannenberg. Ersatzhaltestellen sind in der Bussardstraße an der Ecke Panoramastraße und in der Panoramastraße an der Ecke Schwalbenweg eingerichtet.